Claire Cameli deixa assistência social e assume cargo na Seplag

A assistente social Claire Cameli, prima do governador e filha do ex-governador Orleir Cameli, está deixando o cargo de secretária de assistência social, dos direitos humanos e de políticas para as mulheres para assumir a secretaria adjunta de planejamento e gestão.

A Seplag tem como titular o coronel da Polícia Militar Ricardo Brandão, que assumiu o cargo após a saída de Maria Alice. A ex-gestora, considerada um dos melhores quadros da gestão, deixou o governo em fevereiro deste ano descontente com intromissões na pasta que é uma das de maior importância no governo.

o cargo de secretário adjunto estava vago desde o dia 20 de março, quando Roberto Feres foi exonerado da função pelo governador.

Para a vaga de Claire Cameli, na Assistência Social, Gladson nomeou Ana Paula Lopes Lima para o cargo de secretária.