Candidatos para todos os gostos 

A disputa pela Prefeitura de Rio Branco, este ano, será uma das mais concorridas das duas últimas décadas, com candidaturas das mais variadas matizes ideológicas. E num contexto diferente de eleições anteriores da dualidade entre PT x Oposição. Por força da legislação eleitoral, que acabou com as famigeradas coligações proporcionais, que era um antro de negociatas no chamado Caixa-2, que colocou muito dinheiro no bolso de dirigente de sigla nanica, os partidos têm de partir para chegar ao teto estabelecido pela Cláusula de Barreira e não sumirem do mapa eleitoral. Por isso, é natural os chamados nanicos quase todos com candidaturas próprias para a prefeitura capital, vejam os nomes e definam o seu candidato: Socorro Neri (PSB), Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSDB), o nome do PROGRESSISTAS (que poderá ser o Bocalom, Bestene ou Ney Amorim), Jarbas Soster (AVANTE) Jamyl Asfury (PSC), Pedro Longo (PV), o candidato do PT a ser definido, Luziel Carvalho (SD) e Fernando Zamora (PSL). Será na base de um candidato em cada esquina brigando pelos votos. De cara dá para se ver um pelotão de frente com quatro candidaturas fortes e as demais como zebras.

PARA DEIXAREM DE FIRULAS

O governador Gladson poderia pegar os dirigentes empresariais da capital e do Juruá que estão aporrinhando a sua cabeça para ir contra as recomendações médicas mundiais, liberando as atividades comerciais, e os levar numa UPA, no PS, para ver o sofrimento de quem tem o Covid-19, ver pessoas entubadas, talvez assim, ganhassem um pouco de humanidade.

REMANDO CONTRA A CIÊNCIA

O Estado caminha para o número de mil pessoas infectadas, dezenas de mortos, e ainda se fica por causa do lucro, forçando para que o governo abra todo o comércio para virar uma Manaus.

O LADO DA AUTORIDADE

O governador Gladson amadureceu muito com esta pandemia, não tem recuado às pressões, aos críticos, tem seguido à risca as recomendações médicas mantendo o isolamento social, e os números de contaminados não são menores pela indisciplina do acreano em ir para as ruas.

NÃO TERÁ OUTRA SAÍDA

Não diminuindo os números do Covid-19 não vai restar ao governador ao não ser usar a força policial para acabar com a farra das pessoas nas ruas, adotando o lockdown, só vai restar isso. Se a população tivesse entendido a importância do isolamento social, não precisaria ser duro.

FORA DO GOVERNO

Vai restar do MDB no governo a secretária Eliane Sinhasique, que já declarou que acompanha o governador na campanha; e o Pádua Bruzugu, tão somente por ser amigo do Gladson. A guilhotina do governo saiu cortando cabeças em Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima e capital. A cúpula do MDB já dá como rompida as relações com o governador Gladson.

ESTÁ RECOLHIDO

Depois da demissão sem volta dos três assessores mais ligados ao vice-governador Major Rocha, este entrou em quarentena política e tem limitado a dar expediente no seu gabinete.

ACABOU O QUE ERA DOCE

Ontem, foi último dia para a regularização do título eleitoral, com a correria de sempre.

CAMPANHA ANTECIPADA

Quem fez uma campanha antecipada ao arrepio da lei eleitoral para a transferência de títulos eleitorais para o Bujari, para votarem na sua candidatura a prefeita foi a professora Maria Zilmar, num ato público em um clube da cidade, com direito a vídeo gravado. Pode, Arnaldo!

LEI É PARA SE CUMPRIR

Não havia como a prefeita de Rio Branco sancionar o projeto dos consignados, por ferir preceito constitucional. É muito simples; a municipalidade não tem poder sobre o sistema financeiro, porque este é um ato exclusivo da União. A gestão caminha ao lado da lei.

NÃO CAIU NA GRAÇA DO POVO

Ninguém pode acusar o prefeito Ilderlei Cordeiro de ser preguiçoso, de ser omisso, de não estar com frentes de trabalho nos bairros, de não ser esforçado, mas por mais que se esforce não consegue cair na graça popular, O candidato quando não consegue empatia fica inviável.

AINDA TEM UM PROBLEMA

Para viabilizar a sua candidatura á reeleição, além de ter de encontrar o caminho da empatia popular, o prefeito Ilderlei Cordeiro teria ainda que convencer o governador Gladson Cameli lhe apoiar (não está nos seus planos), e ser o candidato único do grupo, uma missão difícil.

O TEMPO CORRE

Julho já são as convenções municipais e as forças políticas ligadas ao governo não conseguiram ainda encontrar em Cruzeiro do Sul um nome para prefeito em torno do qual possam se unir para derrotar a aliança formada pelo Vagner Sales (MDB) e pelo vice Major Rocha (PSDB).

MUITO GULOSO

Um dirigente partidário de Xapuri comentou ontem com o BLOG não ver horizonte de sucesso numa candidatura única da oposição em torno do candidato do DEM, Ailson, filho do deputado Antonio Pedro. O deputado abocanhou todos os cargos do governo e não dividiu com os ninguém, é muito guloso, disse. Nada garante que, o Ailson prefeito, não coloque só os seus.

ALIADO DE PESO

Com o senador Márcio Bittar (MDB) na relatoria do orçamento da União, quem ganhou com isso um aliado de peso foi a candidata a prefeita de Brasiléia pelo MDB, Leila Galvão, Bittar é linha de frente de sua campanha. Já vai marcar uma audiência da Leila com o Gladson Cameli.

IMPORTÂNCIA SEM TAMANHO

O senador Márcio Bittar (MDB) passou a ser um dos aliados mais importantes para os interesses do governo depois desta sua indicação para relator do orçamento da União.

O QUE SE ESPERA

O que se espera é que de fato dê certo o plano do secretário do Meio Ambiente, Israel Milani, no combate às queimadas, por estamos às portas dos meses críticos do verão. Ano passado fracassou e o Acre virou manchetes internacionais negativas de campeão das queimadas.

TÍTULO DE QUEBRA

E ainda levou de quebra a acusação de ter incentivado as queimadas, com promessas de anistia aos devastadores. Que este ano seja diferente e as ações sejam transparentes.

NADA DISPOSTO

O deputado Roberto Duarte (MDB) não está disposto a recuar no confronto com o governo.

ALIADA IMPORTANTE

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) tem tido um papel importante na liberação da recursos ao governo como ajuda ao combate do Covid-19, são quase 10 milhões de reais que conseguiu alocar para a conta do governo. Ações deste tipo valem mais que mil discursos.

O QUE O MANDETTA PREVIA

“Vai ter lugar em que o lockdown é necessário”. Palavras de ontem do Ministro da Saúde, Nelson Teich. Se confirmou o que ex-ministro Mandetta previa, e desmontando a tese do presidente Jair Bolsonaro que o Covid-19 é uma gripezinha. O Bolsonaro vai demitir o Teich?

SÓ ALGUÉM ISANO

Só alguém insano em minimizar uma pandemia que já matou milhares em torno do mundo e no Brasil, com a curva ainda em ascendência. A ânsia de fazer politicagem deixa esta turma cega. Toda economia se recupera, o Japão se recuperou ao ser arrasado por bombas atômicas, a economia alemão devastada na guerra se recuperou, assim como os EUA na queda da bolsa nos anos 30. Agora, nenhuma vida perdida nestes períodos, pôde ser recuperada.

45 DIAS

Com legislação em vigor os candidatos terão apenas 45 dias de campanha para serem conhecidos da população e fazer seus projetos chegarem até o eleitor. Por isso estão certos os que aproveitam este período pré- campanha para fazer as suas articulações.

CHAPA MONTADA

Candidato a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), vai para a disputa com uma boa chapa de postulantes a vereador e perspectivas de fazer várias alianças partidárias. Jarbas tem como coordenador de campanha o Manoel Roque, com experiência em montar chapas.

NANICO NA LUTA

Outro nanico que está na luta é o velho PV, um dos pioneiros da aliança Frente Popular do Acre, que ficou de escanteio após a derrota do seu ícone PT. Deverá vir como uma candidatura que pode ser considerada moderna, na figura do candidato à PMRB, Pedro Longo.

DANDO CONTA DO RECADO

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, está se saindo bem na condução da campanha de combate ao Covid-19, comentários que se escutam nos mais variados setores da sociedade. O Alysson tem hoje o que é essencial ao gestor numa pandemia, o controle da situação.

NÃO CORRER ATRÁS

Numa pandemia o essencial é não correr atrás do prejuízo. Por isso é positivo o encaminhamento que está dando na contratação de leitos reservas na rede privada.

FRASE MARCANTE

“O tempo é um grande professor, mas infelizmente ele mata todos os seus discípulos”. Hector Berlioz