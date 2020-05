Caminhonete atropela motoboy que é arrastado por vários metros

Mais um acidente envolvendo entregadores de aplicativos foi registrado na capital. Na noite desta quarta-feira (6) o motoboy Jonathan Lira dos Santos, de 21 anos, foi atropelado por uma caminhonete e foi parar no Pronto Socorro de Rio Branco. O acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, na ladeira da maternidade Barbara Heliodora, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Jonathan trafegava em sua motocicleta no mesmo sentido que caminhonete indo fazer uma entrega, quando foi atropelado. Com o impacto o motoboy foi parar debaixo da caminhonete, chegou a ser arrastado e ficou preso debaixo do veículo.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Quando os paramédicos chegaram ao local, foi necessário acionar uma guarnição do Corpo de Bombeiros, pois o jovem estava preso no chassi do carro.

Jonathan foi retirado, recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido em estado de saúde estável ao Pronto Socorro de Rio Branco. O motoboy sofreu fraturas nos dois braços e ferimentos nas pernas.

Policiais Militares do trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica e ajudaram no tráfego de veículo. A moto removida e levada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).