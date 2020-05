Busca por hidroxicloroquina aumentou 104% no Acre com pandemia da Covid-19

Divulgado neste começo de maio, o estudo do Conselho Federal de Farmácia revela que a aquisição de hidroxicloroquina cresceu 104,6% entre janeiro, fevereiro e março de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado no Acre.

O Ibuprofeno apresentou leve incremento: 3,55%. Já o paracetamol cresceu 51,98%.

Junto com a hidroxicloroquina e o colecalcifero (89%) o ácido ascórbico também apresentou incremento relevante no período: 81,97%.

Em meio a uma das maiores pandemias da história, o CFM coordena mais uma campanha sobre a importância do uso racional de medicamentos para a proteção à saúde -e, baseando-se na pesquisa encomendada à consultoria IQVIA, constatou um aumento significativo nas vendas de alguns medicamentos relacionados à Covid-19 nos três primeiros meses desse ano, quando aumentaram os casos da doença, em relação ao mesmo período do ano passado.

A vitamina C ou ácido ascórbico, que teve propalado o seu “efeito preventivo” contra o novo coronavírus em fake news, foi a campeã em comercialização no País. No Acre apresentou grande procura mas não tanto quanto a hidroxicloroquina.

Também foi verificado um crescimento no consumo da vitamina D ou colecalciferol e da hidroxicloroquina, sulfato, à qual foi atribuída a capacidade de curar a Covid-19. Foram pesquisados, ainda, os medicamentos isentos de prescrição que podem ser indicados para amenizar os sinais e sintomas leves da Covid-19.

No caso do Ibuprofeno, as vendas caíram, provavelmente porque o medicamento, por um breve período, foi relacionado ao agravamento de casos da doença.