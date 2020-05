Bope faz bloqueio e impede entrada de 43 peruanos no Acre

Policiais militares fizeram um bloqueio na divisa com Rondônia nesta quinta-feira, 7 de maio, para evitar o ingresso de 43 cidadãos peruanos no território acreano.

A Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia, o grupo de peruanos partiu da capital de São Paulo na última segunda-feira (4) em um ônibus privado, com previsão de chegada em Porto Velho na quarta-feira (6).

De lá, o grupo tomaria um outro ônibus com destino a Rio Branco com chegada prevista para esta quinta. “Ocorre que, de acordo com o Decreto Governamental, ´fica interrompida a circulação e o ingresso, no território do Estado, de veículos de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, público e privado, salvo os que se destinarem a transporte de pacientes´”, diz a Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Desta forma, comunica a Sejusp, duas guarnições do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Estado do Acre foram destacadas para a realização de bloqueio policial na fronteira. “Como só tinha estrangeiro, todos retornaram e não entraram no Acre”, disse o comandante da Polícia Militar, Ulysses Araújo.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, explicou que a medida, além de cumprir o estabelecido no Decreto nº 5.496, tem por objetivo evitar o agravamento da crise instalada no município de Assis Brasil. “Esses peruanos não teriam o acesso formal no retorno aos seu país e consequentemente o Estado do Acre teria que ampliar a sua responsabilidade no tocante a garantir as condições mínimas de sobrevivência desses peruanos naquele município”, observou Santos, segundo a Agência de Notícias do Acre.