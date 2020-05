Acrelândia tem pior taxa de letalidade por Covid-19 no Acre, diz boletim da Saúde

A distribuição dos casos confirmados de Covid-19 no Acre aponta que, segundo a evolução da doença, o município com maior taxa de letalidade atualmente no estado é Acrelândia, com 6,7%. A segunda cidade com maior índice de óbitos por habitantes contaminados é Plácido de Castro, com 5,7%. Rio Branco aparece em terceiro neste mesmo quesito, com 3,8% de mortes sob o número de infectados com o novo coronavírus.

O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitido nessa quarta-feira, 6, mostrou um novo recorde de testes positivos em um só dia, chegando a 126 exames confirmados em apenas 24 horas. Com isso, o número de contaminados saltou de 817 para 943 casos.

Conforme o documento repassado pela Sesacre, Acrelândia tem 15 casos confirmados e um óbito. Plácido de Castro tem 53 casos e três óbitos e Rio Branco 21 mortes pela doença.

Apesar de a maior taxa de letalidade hoje ser de Acrelândia, Rio Branco ainda concentra o maior número de casos confirmados, com 808 no total. O estado já tem 13 cidades com contaminações da Covid-19. O número de mortes registradas pela doença subiu para 36.