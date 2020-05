Acre amanhece sob temperatura amena e leve frente fria deve durar até domingo (10)

Rio Branco amanheceu com a temperatura mais baixa nesta quinta-feira (7). O mesmo aconteceu com outras cidades acreanas. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) afirma que céu nublado e encoberto, pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia é uma realidade hoje em Rio Branco e demais regiões do Acre.

A temperatura mais amena é mais intensa em cidades do Leste e Sul acreano, onde a massa de ar polar pode atuar com mais força.

A previsão é de que essa frente fria ainda deva durar até o próximo domingo, dia 10, no Acre.

Temperaturas

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, mínima de 18°C e a máxima de 23°C.

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, mínima de 19°C e máxima de 25°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, mínima de 19°C e máxima de 24°C.

Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira mínima de Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá mínima de 19°C e a máxima de 26°C.