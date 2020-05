A vida pede passagem…em Sucupira!

Cruzeiro do Sul não é Sucupira, nem o prefeito Ilderlei Cordeiro um Odorico Paraguaçu. Porém, essa semana a cidade viveu uma cena da famosa novela de Dias Gomes. Diante dos casos de Covid-19 que vem aumentando, o prefeito saiu pela cidade com dois sujeitos: um vestido de morte (com direito a foice e voz do Zé do Caixão) e outro, todo de branco, representando a vida. Como bom evangélico que é, deve ter se inspirado na passagem de Deuteronômio em que Deus fala a Israel:

“Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência…” (Deuteronômio 30:19)

Na verdade, o prefeito Cordeiro foi bastante criativo para alertar sobre a “maldição” (não deixa de ser) do coronavírus que vem infectando e matando pessoas em todo o mundo, inclusive no Acre com uma taxa superior a 3,70% dos casos e mais de 30 mortes.

Em Sucupira, o drama se desenrola na tentativa do prefeito Odorico querer a qualquer custo inaugurar o novo cemitério, mas ninguém batia as botas. Até pistoleiro foi contratado, mas não dava certo. Ilderlei quer fazer exatamente o contrário: impedir que a dona morte aumente seu território na sua cidade.

Como disse Deus: “Te proponho a vida e a morte; escolhe, pois, a vida! A vida pede passagem…escolha a vida cumprindo a lei. A criatividade do prefeito valeu pelo esforço!

“Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber; Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça; e o Senhor te retribuirá”. (Salomão, o rei)

. A prefeita Socorro Neri (PSB) tem tido elevado grau de responsabilidade diante da pandemia da Covid-19.

. Não importa se a medida de isolamento social vai desagradar alguns ou não; seu compromisso é com a vida dos cidadãos.

. Não se dobrou diante dos apelos eleitoreiros para que sancionasse lei inconstitucional que trata dos consignados.

. Excelente ideia do líder do PT, vereador Rodrigo Forneck, sugerindo a criação de uma força tarefa para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

. “O problema da pandemia é um problema da nossa cidade, portanto, é um problema da prefeitura e da Câmara Municipal também. Parabenizo a iniciativa da gestão de organizar as filas na Caixa”.

. Diz mais:

“Mas, sugiro a criação de uma força-tarefa pela vida, juntando toda a expertise que a Prefeitura já criou em momentos de crises para aplicá-las nessa pandemia do coronavírus”, salientou.

. O pré-candidato a prefeito, empresário Jarbas Soster (Avante), assumiu o compromisso de, se vencer a eleição que deverá correr ainda este ano, abrir mão dos vencimentos pelo tempo que permanecer no mandato.

. O Acre ganha muito com a escolha do senador Márcio Bittar (MDB) como o relator do Orçamento, cargo mais cobiçado por grupos políticos dentro do Congresso.

. Marcio tem declarado publicamente o seu compromisso com o governador Gladson Cameli, em ajuda-lo.

. Márcio também conseguiu uma boa articulação com o vice-governador major Rocha (PSDB) e trabalha para manter a unidade da coligação que ganhou o governo em 2018.

. O engenheiro Thiago Caetano tem o nome bem avaliado para compor a chapa com o ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara.

. É o que se comenta nos bastidores!

. Era só o que faltava, clonarem o telefone dos deputados; tarefa para a Polícia Civil ou mesmo para a PF.

. Depois da passagem da Pandemia, a arena política incendeia!

. Bom dia!