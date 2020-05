Vereador critica Neri por falta de transparência em entregas de kits de merenda

O vereador Mamed Dankar (PROS) usou o seu tempo na sessão online da Câmara de Vereadores de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 6, para criticar a falta de transparência em relação a entrega de kits de merenda escolar.

Dankar afirmou que a prefeitura de Rio Branco gastou mais de R$ 600 mil na compra de kits de merenda por meio de dispensa de licitação, mas que até agora, não chegou nenhuma relação aos vereadores de quais escolas foram beneficiadas ou de quais famílias já receberam os kits.

“Estou apresentando um requerimento nesta Casa para ser votado e que caso aprovado, a Prefeitura terá que mandar detalhado as planilhas do que já foi entregue e o que vai ser entregue para as famílias dos nossos alunos da rede municipal. Todos os vereadores querem saber quais escolas foram contempladas”, afirmou.