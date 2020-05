Usuários do transporte coletivo são lembrados que uso da máscara é obrigatório

Os usuários do transporte coletivo de Rio Branco receberam nesta quarta-feira (6) orientação acerca do uso correto das máscara de proteção ao coronavírus.

Servidores públicos estão no Terminal Urbano para fazer as explicações. Aproveitam para falar sobre o uso do álcool gel e demais medidas de proteção ao vírus.

Por decreto governamental, o uso da máscara é obrigatório no Estado do Acre quando a pessoa estiver em locais públicos.