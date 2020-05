Temperatura deve cair a 17º nesta quinta-feira no Acre, prevê portal ClimaTempo

Durante o período de 6 a 11 de maio de 2020, os estados das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Acre, Rondônia e a parte sul do Amazonas vão sentir uma forte queda da temperatura por causa da passagem de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar sobre o Brasil, informa o portal ClimaTempo.

No Acre, a previsão é que a temperatura caia a 17 graus nesta quinta-feira, 7 de maio.

Temperaturas abaixo de 0°C serão observadas nos três estados do Sul do Brasil, com potencial para geada forte. Temperaturas entre 5°C e 10° devem ocorrer em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, São Paulo , nas áreas ao centro-sul e oeste de Minas Gerais e centro-sul do estado do Rio de Janeiro.