Saúde confirma morte de presidiário por coronavírus no Acre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que foi registado primeiro óbito por coronavírus de um detento no estado.

A vitima fatal, J. R. R. N., de 51 anos, é o 30º caso oficial de morte por Covid-19 no Acre

O detento cumpria pena no presídio de Senador Guiomard e só apresentou sintomas no dia do óbito, ocorrido do dia 1 de maio.

Por causa da morte, o Iapen garantiu que irá reforçar as medidas de descontaminação no presídio.