Rios do Acre sobem nos municípios de Xapuri, Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Na leitura desta quarta-feira (6) as plataformas de monitoramento indicaram redução de nível no Rio Acre em Xapuri, Rio Branco e no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O Rio Acre em Rio Branco apresenta nível de 6,18 metros mostrando-se abaixo da média histórica de 7,07 metros para o período.

Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que repercute aviso meteorológico de declínio de temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Estado do Acre.

Quanto às chuvas, a estação de monitoramento de Ponte do Rio Liberdade registra atualmente o maior acumulado, com 52,60 milímetros; Espalha/Seringal Belo Horizonte (28,2 mm) e Aldeia dos Patos indica (1,20 mm) de chuva acumulada.