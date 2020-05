Quem espalhar fake news sobre coronavírus pode ser multado em mais de R$ 7 mil no Acre

O governo do Acre resolver endurecer o jogo contra quem espalha as fake news, que tanto tem prejudicado o trabalho da saúde no combate ao coronavírus.

Cansado de pedir para as pessoas não compartilharem falsas notícias sobre a doença, o governo resolveu que vai doer no bolso de quem continuar com esse tipo de prática.

Por meio de um decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, o governador Gladson Cameli determina multa para quem espalhar fake news. A mordida no bolso vai ser dura. O decreto prevê que a muita varia entre 15 a 100 Unidades de Referência Fiscal (URF), que no Acre é de R$ 74,47. Portanto, a multa pode variar de R$ 1.117,05 a R$ 7.447,00.

Quem for multado e não pagar ficará impedido de fazer concurso público ou assumir qualquer cargo público.