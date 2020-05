Prefeitura segue avançando com obras do novo prédio do CRAS em Sena Madureira

Mesmo em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura de Sena Madureira vem intensificando as obras na infraestrutura do município. É o caso da construção do novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que segue com as obras avançando e nos próximos meses será entregue ao município para a realização das atividades.

O trabalho é fruto das viagens feitas pelo prefeito Mazinho Serafim à Brasília em busca de recursos, junto a bancada federal para Sena Madureira, principalmente na área social. Dentre essas viagens, o gestor conseguiu uma emenda parlamentar destinada pela deputada federal Jéssica Sales (MDB), no valor de R$ 341.983 para a construção do CRAS. “Mesmo em meio à pandemia as obras não podem parar, por isso estamos quase concluindo as obras no novo CRAS, graças a Deus e a nossa deputada federal Jéssica Sales (MDB) que não vem medindo esforços para ajudar o nosso município através do seu mandado”, explica Mazinho agradecendo o apoio da parlamentar.

De acordo com a secretária municipal de planejamento, Cláudia Teles, mais de 80% das obras já foram concluídas e a expectativa é que o prédio fique pronto até o final de maio para começo de junho. “Tudo vai depender de como vamos estar nos próximos dias, sabemos que estamos no meio de uma pandemia, mas iremos passar por ela. O prefeito Mazinho vem tendo todo o cuidado de preservar a vida das pessoas e em breve estaremos inaugurando o novo prédio do CRAS”, explica Cláudia.

Cláudia ainda ressalta a importância de a população saber das obras que a prefeitura vem realizando, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, os trabalhos não estão parados. Vale lembrar que o CRAS está funcionando em um prédio onde eram realizadas as atividades do antigo Pro Jovem Adolescente (SCFV 15-17). Com a conclusão do novo prédio o CRAS poderá voltar para o seu endereço de origem na Avenida Avelino Chaves, próximo a Maçonaria.