Prefeitura altera sentido de circulação em rua do bairro Raimundo Melo, em Rio Branco

Desde essa terça-feira, 5, que o sentido de circulação da rua Professor Ribamar, localizada no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco, sofreu alteração por parte da A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). O município afirma que a mudança procura dar maior fluidez e segurança para o trânsito da região.

A prefeitura pede que os condutores dirijam com maior atenção neste momento em que a alteração no fluxo acaba de ser efetivada. “Para que tudo ocorra em segurança e que o benefício alcance a todos, solicitamos a máxima atenção e respeito para com a sinalização de trânsito e as Normas de Circulação e Conduta”, diz Socorro Neri.

Um mapa com a nova rota foi divulgado pelo município. Dúvidas poderão ser enviadas pelo telefone: (68) 3214-3304, E-mail: [email protected] ou diretamente na sede da RBTRANS, localizada na Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125 – Corrente. Rodoviária Internacional de Rio Branco, 1° Piso.