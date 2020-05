Marcha Virtual pela Ciência debate nesta quinta (7) situação do coronavírus no Acre

Pesquisadores do Acre participam nesta quinta-feira (7) da Marcha Virtual pela Ciência, uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Universidade Federal do Acre.

Às 16 horas, a Marcha Virtual realiza a live com o tema “Situação da pandemia da Covid-19 no Acre” que além dos cientistas da Ufac terá a participação de integrantes do comitê de prevenção ao coronavírus no Estado.

Alguns dos expoentes do enfrentamento ao Covid-19 no Acre, como Thor Dantas e Fernando Assis, além da reitora da Ufac, Guida Aquino, são presenças confirmadas na Marcha que será transmitida pelo perfil da universidade no Facebook.