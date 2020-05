Interesse em aprender música na internet cresce no período da quarentena

Google Trends aponta o crescimento do interesse por aulas de música online

As buscas por música na internet tiveram um aumento considerável neste período de isolamento social. E não estamos falando das lives realizadas por diversos artistas nacionais e internacionais ou de músicas para dormir. A procura por aprender, de forma independente, a tocar instrumentos musicais tornou-se o refúgio de muitas pessoas para passar o tempo durante a quarentena.

Dados do Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares na internet, apontam o crescimento do interesse por aulas de música on-line. Em primeiro lugar entre as cidades que mais procuram por esse assunto está Minas Gerais, depois Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Um exemplo disso é a estudante do Ensino Médio, Giulia Reis, que concilia os estudos para o Enem com o tempo para aprender algo que ela desejava. Com o auxílio de vídeos na internet, ela aprende técnica de teclado para iniciantes. Apesar de ainda saber tocar o básico, ela considera útil o investimento no hobby.

Pensando em ajudar quem está nessa busca, selecionamos cinco canais no Youtube que ensinam a tocar instrumentos, confira!

Aulas de violão com Heitor Castro

Cifra Club

Descomplicando a Música

Iniciantes do Violão e Guitarra

Violão para Todos com Hebert Freire

Fonte: Agência Educa Mais Brasil