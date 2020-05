Idosa morre de Covid-19 em Cruzeiro do Sul; já são 34 casos da doença na cidade

Ana Victor de Almeida, uma aposentada de 96 anos, que estava na UTI do Hospital do Juruá foi a primeira vítima fatal de Covid-19, em Cruzeiro do Sul. Ela era de Tarauacá, mas segunda-feira, 4, foi levada para o hospital de Cruzeiro do Sul, que é referência para coronavírus na região.

Ainda não há informação de onde o corpo será enterrado.

Nas redes sociais, o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou que já são 34 casos da doença da cidade. “A situação não está fácil e além dessa senhora que estava na UTI, já tem outra também na UTI e só temos 5 leitos desse tipo. Fiquem em casa!”, pediu.