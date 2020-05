Governo abre inscrição para mais de mil vagas em cursos na modalidade EAD

Teve início nesta quarta-feira, 6, as inscrições (via-internet) para provimento de vagas ofertadas pelo governo do estado, no âmbito da educação profissional, em cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs), na modalidade de educação a distância (EAD). As inscrições seguem até o dia 18 de maio.

De acordo com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), são mais de mil vagas ofertadas na capital e no interior do estado para cursos de diversas áreas, administração, finanças, saúde, contabilidade, turismo, informática e marketing, entre outras. Todos com carga horária entre 160h e 240h.

Rio Branco possui o maior quantitativo de vagas; são 510 no total. Em seguida, Cruzeiro do Sul com 210, Plácido de Castro com 150 e Acrelândia com 120. Brasiléia e Sena Madureira possuem 60 vagas cada uma, seguidas por Tarauacá e Senador Guiomard com 30 cada.

A forma de seleção será, prioritariamente, por ordem de inscrição.Todavia, em casos de empate, pessoas com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com maior idade no ato da inscrição possuem prioridade.

Caso o número de vagas disponibilizado ao curso pretendido já esteja devidamente preenchido, a matrícula ocorrerá sistematicamente na segunda opção do candidato.

A previsão é que os cursos comecem já no dia 25 de maio e sejam concluídos no dia 30 de setembro.

Os interessados em se profissionalizar em tempos de isolamento social e dar uma otimizada no currículo e na carreira devem acessar o link https://forms.gle/tex2A3ENUsRrzByU6 para preencher o formulário de inscrição, que também será disponibilizado no endereço eletrônico http://ead.ieptec.ac.gov.br.