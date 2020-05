Fechamento de ruas em dias de pagamento pode ajudar a evitar aglomerações no Acre

O poder público avalia novas estratégias para evitar aglomerações no Acre, como o fechamento de ruas em dias de pagamento da União, Estado e municípios numa tentativa de diminuir o fluxo de pessoas em vias públicas.

A pintura de ruas e organização de filas pelos órgãos de segurança, distribuição de máscaras, limpeza frequente de caixas eletrônicos e ônibus, além da visita em veículos de comunicação estão entre as ações que devem ser implementadas contra o avanço do Covid-19 no Acre.

Alguns estabelecimentos comerciais serão orientados a fechar suas portas. A permissão é somente aqueles que são considerados essenciais, conforme o decreto 5.812/2020, assinado pelo governador Gladson Cameli.

O Ministério Público e o Governo do Estado não descartam o “lockdown” caso o isolamento social não cresça nos próximos dias. A medida é drástica, radical e só será adotada em último caso.