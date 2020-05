Exportações e investimentos no Acre são temas de estudo da Apex-Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lançou o estudo Acre – Perfil e Oportunidades de Exportações e Investimentos 2020, uma ferramenta para a análise das oportunidades e desafios do estado em relação aos dois temas.

A publicação apresenta um panorama geral da economia do estado de Acre e identifica o potencial exportador a partir de uma análise das exportações de bens e serviços e do perfil de atração de investimentos estrangeiros diretos. O documento também destaca as oportunidades para as exportações acreanas, identificadas e classificadas em cinco principais destinos de exportações, bem como os setores com modesto desempenho exportador e setores com maior potencial para a exportação de bens.

O documento faz parte de um trabalho da Apex-Brasil em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) para gerar inteligência sobre os negócios de exportação dos estados brasileiros e o processo de internacionalização das operações das suas empresas. O documento traz insumos para a tomada de decisão de empresários e formuladores de políticas.