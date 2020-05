Em menos de uma semana, Acre tem aumento de 417 casos e mais 12 mortes por Covid-19

O número de contaminação pelo novo coronavírus no Acre tem aumentado drasticamente, conforme balanço diário da secretaria estadual de Saúde (Sesacre). Com isso, as vítimas fatais pela doença provocadas pelo vírus também tem sido mais constantes no estado. Nessa quarta-feira, 6, foi confirmada a 31ª morte por complicações da Covid-19.

Os dados apontam que em seis dias, o Acre registrou 12 mortes em decorrência de complicações da doença. No último dia 1º de maio, o Acre tinha a confirmação da 19ª morte provocada pelo vírus, um idoso de 83 anos que faleceu no pronto-socorro de Rio Branco e que fazia parte do grupo de risco por ter doença respiratória. Nesse primeiro de maio, o Acre contabilizava 487 casos da doença.

De lá para cá, os números só subiram. Mais 12 óbitos foram confirmados e houve mais 417 casos de contaminação, conforme adiantou o governador Gladson Cameli ao ac24horas na manhã de hoje. O último óbito confirmado oficialmente foi do policial militar F. O. L., de 62 anos, que se tornou a 31ª morte por coronavírus no Acre.

O governo local estudar a decretação do lockdown caso o estado alcance os mil casos de coronavírus ainda esta semana. A medida impõe um confinamento obrigatório e bloqueio de todas as atividades, e ainda uso da força policial em situações mais severas. O estado prevê uma situação de grave ameaça no sistema público de saúde com o aumento repentino de casos de Covid-19.