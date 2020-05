Carga de pescado irregular que seria comercializado em Rio Branco é apreendida

Uma carga de pescado eviscerado e sem cabeça oriunda do município de Ariquemes, em Rondônia, foi apreendida pela equipe de Fiscalização de Trânsito Agropecuário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), instalada no Posto Tucandeira.

Os peixes estavam em caixas térmicas, sendo transportado em um caminhão baú sem apresentar os documentos zoossanitários obrigatórios para comprovar que foram processados em estabelecimentos com inspeção sanitária. O produto provavelmente iria para o mercado consumidor de Rio Branco e região próxima.

O transporte da carga estava sendo efetuado sem a Guia de Trânsito Animal, nota fiscal e laudo sanitário, portanto foram tomadas as medidas cabíveis, que são a apreensão e a destruição da mercadoria.

A ação impede que alimentos sem a devida inspeção sanitária cheguem à mesa dos consumidores. Após a apreensão e lavratura dos autos, foi feita a condução do caminhão com a carga irregular até o Aterro Sanitário de Rio Branco, onde a mercadoria foi destruída.

Fonte: Agência de Notícias do Acre