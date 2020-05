Bandido é morto a tiros e outro fica gravemente ferido após assalto frustrado em loja na BR-364

Um assaltante ainda não identificado foi morto a tiros e seu comparsa, um adolescente de 14 anos, ficou gravemente ferido após uma tentativa de roubo frustrada a loja Ferro Sul, no início da tarde desta quarta-feira (6) na BR-364, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os dois criminosos chegaram na frente loja em uma motocicleta, desceram e em posse de uma escopeta anunciaram o assalto. Um policial que estava a paisana dentro da empresa ao perceber a reação dos bandidos reagiu, e efetuou vários tiros. Um dos projeteis atingiu o assaltante não identificado no peito, que mesmo ferido, ainda conseguiu correr e caiu na frente da loja. Já o adolescente de 14 anos, foi atingido com um tiro nas costas e joelho e foi agredido na cabeça por populares.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) acionada, ao chegar no local nada pode fazer pelo bandido que já se encontrava morto. Foi prestado atendimento ao assaltante de 14 anos que foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito criminal. O corpo do criminoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.