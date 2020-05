Ação para organizar filas em agências da Caixa Econômica seguem em Rio Branco

Agentes da Prefeitura deram continuidade nesta quarta-feria (6) à tentativa de organização das filas na Caixa Econômica Federal, onde ser concentram as operações relacionadas ao auxílio emergencial para autônomos e desempregados nesta pandemia.

Sem informação, os beneficiários acabam formando longas filas para conseguir o código de ativação do auxílio. “Hoje estamos com a ação em frente as demais agências da Caixa presentes em nossa capital. Ao auxiliar a equipe Caixa a organizar as filas, possibilitamos o distanciamento social a quem precisa de serviços bancários e recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal”, informa a prefeitura.

Há equipes das Secretarias de Saúde, Infraestrutura e do Gabinete Milita, além de agentes de trânsito com auxílio do Corpo de Bombeiros do Acre.