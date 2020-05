Viatura da PM derrapa em rotatória e capota na BR-364; um policial ficou ferido

Uma viatura da Polícia Militar do 2° Batalhão capotou na tarde desta terça-feira (5) ao fazer a rotatória em frente a empresa Pedra Norte, na BR-36, região do bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

A guarnição policial foi acionada via Ciosp para dar apoio a uma outra viatura da PM que estava em uma ocorrência de roubo no Belo Jardim, no trajeto, quando o motorista fez a curva na rotatória, o veículo derrapou e bateu em uma tampa de esgoto e capotou.

Na viatura havia três policiais, e um deles foi encaminhado pela ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Os outros dois sofreram apenas algumas escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica. A viatura foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito.