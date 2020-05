Deputados não enviaram verbas para obras de hospital, diz Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac) se manifestou após estudantes de diversos cursos da área de saúde cobrar da instituição a construção do Hospital Universitário, que permanece no papel. A reitora Guida Aquino garante que a obra se trata de uma prioridade, além de ser uma conquista da comunidade acadêmica e dos acreanos que precisam da ampliação do serviço de saúde. No entanto, para que o projeto seja concretizado, a instituição afirma que “é necessário apoio de parlamentares do Acre, com liberação de recursos”, diz Aquino.

A Ufac garante que o projeto do Hospital Universitário já foi apresentado à bancada federal acreana, em diversas viagens a Brasília e em reuniões no campus-sede. “Entretanto, os parlamentares não destinaram verbas para a obra, cuja importância é fundamental para o Estado do Acre”, ressalta.

Por meio de nota de esclarecimento, Aquino esclarece que um consórcio MBM, Projeto H, Secope, formado por empresas especializadas em projetos de hospitais, para definição do projeto do HU, foi contratado em 2016 pela Ufac. O projeto foi enviado à Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiros. A instituição afirma que ainda aguarda avaliação dos órgãos. “Para essa etapa inicial, os recursos foram liberados pelo Ministério da Educação e consta no Planejamento Estratégico da Ufac. Após a entrega do projeto, a fase seguinte é a construção do prédio”, explica.

O vice-reitor da Ufac, Josimar Batista, e o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid, destacam que participaram de reunião com a bancada federal em 7 de outubro de 2019 e apresentaram o projeto do hospital durante encontro na Associação dos Municípios do Acre. “Também em outubro de 2019, a reitora reuniu-se, em Brasília, com a bancada federal e pediu novamente apoio, bem como falou da importância do hospital para o Estado. Em 7 de fevereiro de 2020, a reitora reuniu-se com o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para tratar dos cortes em verbas previstas para manutenção da Ufac e apresentar o projeto do HU; o senador comprometeu-se em apoiar a universidade na busca por apoio financeiro. Além disso, o orçamento para investimento da Ufac tem sofrido seguidas reduções, o que implica em mais dificuldades para a construção do hospital”, reforça a reitora.

A universidade diz que continua buscando fontes de recursos para construção do hospital e ainda mantém agenda com deputados e senadores no Congresso Nacional, buscando sensibilizá-los.