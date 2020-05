Trio é preso pela polícia após agredir pastor em sua residência, no Belo Jardim

Em mais uma ação, os Policiais Militares do 2° Batalhão conseguiram prender três homens pelo crime de agressão física e tentativa de homicídio a um pastor na noite desta segunda-feira (4). O crime ocorreu em uma residência no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, o pastor e seu enteado estavam em casa, quando os três homens chegaram na residência e pediram para conversar com o pastor em reservado. Após alguns minutos, o pastor foi agredido e começou a gritar pedindo ajuda. Ao escutar os gritos, o enteado correu até aonde o padastro estava na tentativa de ajudá-lo e o encontrou bastante machucado. Após a ação os criminosos fugiram correndo no ramal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o pastor ao Pronto-Socorro de Rio Branco com várias marcas de agressão pelo corpo. Segundo os paramédicos do SAMU, o estado de saúde do pastor é estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos acusados e em um patrulhamento pela região conseguiu encontrar o trio dentro de um táxi.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.