Sena Madureira coloca fiscais para manter distância entre pessoas nas filas de banco

Após a confirmação de dois casos positivos de Covid-19 em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (MDB), por meio da secretaria municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde, decidiu agir rápido e colocar fiscais para orientar a população que vinha se aglomerando nas filas de banco e lotéricas em busca do Auxílio Emergencial do governo federal. Essa ação já começa a ser realizada nesta terça-feira (5).

O representante da Vigilância em Saúde e do Comitê de Crise da secretaria afirma que essa é uma das grandes preocupações do município neste momento de pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). “Essa ação de hoje é para tentar diminuir essas filas e conscientizar as pessoas sobre a necessidade de manter o distanciamento entre elas para evitar uma possível propagação do vírus”, explica.

De acordo com a prefeitura, os fiscais estarão ajudando na organização das filas e no distanciamento de uma pessoa para outra, além de orientar sobre a necessidade do uso de máscaras e álcool em gel. “Tem gente que leva crianças paras as filas de bancos ou estão com mais de duas pessoas da mesma família para realizar apenas um atendimento. Só vamos permitir uma pessoa da família e a criança que estiver nessas filas vão ter que ir para casa”, diz Bortolan.

Até a manhã desta próxima quarta-feira, dia 6, a prefeitura já irá instalar tendas e nos arredores dos bancos e bloquear ruas e avenidas próximas a bancos e lotéricas, como a Siqueira Campos e a Avelino Chaves, para garantir a demarcação de distanciamento de mais de um metro e meio entre as pessoas.

“Mesmo utilizando máscara, as pessoas tendem a não respeitar o distanciamento e nossa ideia é evitar uma contaminação maior em nossa cidade. Vamos começar conscientizando nossos moradores, mas se mesmo assim continuar, a Vigilância tomará outras medidas estabelecidas dentro do decreto municipal”, conclui.