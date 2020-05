Rio Branco teve mais um dia movimentado diante de mais de 800 casos de Covid-19

Nem mesmo a prorrogação do decreto governamental de isolamento social ou o crescente aumento dos casos de Covid-19 impediram os rio-branquenses de saírem às ruas nesta terça-feira (5). O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, captou imagens de aglomerações, uso errado de máscaras e circulação de crianças e idosos nas ruas do centro da cidade.

Nesta terça, o Acre confirmou 817 casos de Covid-19. Apesar do índice de isolamento social em todo o estado ter registrado um aumento conforme último balanço divulgado, a capital também dá sinais de que a população não vem seguindo as regras da quarentena. Autoridades da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) reforçam que, em caso de necessidade, deve sair apenas uma pessoa da família que residente na mesma casa. No entanto, as imagens apontam o contrário.

Algumas famílias vão juntas às filas de banco durante este período em que o Auxílio Emergencial do governo federal está sendo liberado. O último balanço mostrou que o Acre voltou ao patamar dos 50% no índice de isolamento no dia 1º de abril após queda brutal no dia anterior, quando menos de 37% da população seguiu a regra de ficar em casa – foi a pior marca em vários dias.

Em todo o País, o isolamento oscila com tendência de baixar. O Acre foi um dos estados que anunciaram prorrogação do isolamento social tendo em vista o significativo aumento de contaminação pelo novo coronavírus. A prefeitura de Rio Branco começou a implementar nesta terça medidas que tentarão reduzir o número de pessoas nas filas de bancos.

Fotos: ac24horas.com/Sérgio Vale (todos os direitos reservados).