Produtor cultural lança quadro no Instagram chamado “O Acre Resiste”

O Acre Resiste! " Ah, mas se você quer fazer arte tem que ir para o Rio ou São Paulo", essa realidade sempre me entristeceu. Como podemos viver em um país tão grande e querer concentrar a expressão do nosso ser empoucas regiões? Compreendo que existe uma realidade mercadológica que faz disso uma realidade, mas vivendo no Rio, percebo o quanto é difícil fazer arte por aqui também. Percebo que esse mesmo processo que concentrou o profissionalismo da arte, é o mesmo que ajudou a invisibilizar as manifestações artísticas das outras regiões. O que só dificulta a valorização das outras regiões, suas pessoas, costumes e cultura. Eu falo que o Acre resiste, mas é da mesma forma que digo que o Brasil resiste. Acredito que em cada canto desse país, tem um artista subindo em um palco e sensibilizando os outros nas condições possíveis e impossíveis e que esse artista merece o mesmo reconhecimento de um astro famoso da TV, uma diva da música, ou até mais. Precisamos valorizar aqueles que fazem por amor, acima de todas as dificuldades, os que se matam um pouquinho a cada dia em um trabalho incompatível com ele, para poder renascer em cada ensaio nos finais de semana noite afora. Que a gente possa valorizar aquele amigo que faz teatro, aquela colega que canta toda sexta naquele restaurante ou aquela pessoa que tira as fotos mais lindas que você sempre curte. Não precisa ter fama para ser artista, se te toca de alguma forma, é arte para você. Então, espero que vocês gostem de conhecer essas pessoas tanto quanto eu e que a gente divulgue cada vez mais artistas desse nosso Brasil. Preciso agradecer aqui ao que me apoiaram em vários estágios dessa ideia, que é até bem simples, mas que para mim gerou vários questionamentos, processos e reflexões sobre o conteúdo e o formato de produção. Me aventurei na edição (que tenho pouquíssimo domínio) e no estilo "faz tudo" dos produtos midiáticos de hoje. Só reforcei o quanto gosto de trabalhar com pessoas e tê-las em minha volta. Portanto, muito obrigado a todos que me apoiaram, incentivaram e não me deixaram desistir de produzir e postar (nos comentários):