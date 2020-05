Presidente da Ameac aconselha cultos online para religiosos

Horas após a polêmica envolvendo o ex-secretário Thiago Caetano, da Igreja Batista do Bosque, que insinuou perseguição à igreja pelo estado do Acre, pela proibição do culto drive-in que ocorreria no último domingo (3) em Rio Branco, o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, pastor e teólogo Paulo Machado, aconselhou a realização de cultos online.

“Um conselho aos líderes religiosos de nosso estado. Mantenham a calma e não precipitem as coisas. Obedeçam às orientações do governo do estado, mantenham a quarentena”, escreveu o líder.

Ainda de acordo o pastor, muitos dos religiosos “não escaparam”. Machado pede para que os irmãos mantenham a calma e orem a Deus. “Se cuidem”, concluiu o teólogo.

As divergências quanto o isolamento social e o grau de ameaça da Covid-19 mostram divisão entre evangélicos e tem se acentuado toda vez que o presidente Jairo Bolsonaro, eleito com apoio do segmento, assume publicamente a vontade de flexibilizar as regras de isolamento social.