Presidente da Aleac e outros cinco deputados têm os telefones clonados por hackers

Hoje a noite vai ter deputado que não vai dormir. Uma onda de terror pegou os parlamentares da Assembleia Legislativa nas últimas horas devido serem vítimas de um golpe que tem virado febre entre os hackers de plantão: a clonagem do telefone celular.

O ac24horas apurou que até o momento os deputados Jenilson Leite (PSB), Roberto Duarte (MDB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Vagner Felipe (PL) e até mesmo o presidente da Assembleia, Nicolau Junior, tiveram seus contatos clonados.

O grupo teria descoberto o golpe após pessoas próximas terem entrado em contato afirmando que por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, os perfis do parlamentares pediam dinheiro emprestado.

O primeiro a ter o contato hackeado foi Jenilson, que divulgou no último final de semana em suas redes sociais o fato. Já Duarte e Magalhães teriam sido hackeados na tarde desta terça-feira, 5. Gonzaga, Vagner e Nicolau foram clonado no período da noite.

A polícia cívil foi acionada e iniciou investigações. Uma reclamação oficial deverá ser encaminhada a Mesa Diretora para que tome todas as providências cabíveis até mesmo junto a Polícia Federal.

Ao ac24horas, o deputado Jenilson Leite disse que a situação causa estranheza por num primeiro momento somente opositores terem sido vítimas e enfatizou que foi informado que um assessor do deputado José Bestene (Progressistas), foi flagrado divulgando todos os telefones dos deputados em grupos de whatsapp. O parlamentar disse que a polícia deverá investigar essa situação também.

Procurado pela reportagem, o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, enfatizou que os investigadores estão cientes desse tipo de golpe e que a tática tem se tornado um crime comum, que pode atingir qualquer cidadão. Ele ressaltou, sem citar nomes, que até membros do primeiro escalão do Governo já tiveram seus números hackeados.

“Nós já estamos com investigações avançadas e esse tipo de situação tem sido feito por uma quadrilha que tem suas ações orquestradas fora do Estado. Já acionamos o judiciário para quebra de sigilo telefônico e bancário dos criminosos”, revelou Maciel, enfatizando até mesmo que a polícia não descarta pode até sido contratado por grupos no Acre.