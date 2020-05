Perseguição policial com troca de tiros impediu contrabando de 800 pacotes de cigarro

A perseguição policial que foi filmada na noite de ontem, 4, nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia era uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) que, ao tentar abordar um veículo para vistoria de rotina, o motorista de um carro modelo Celta, de cor vermelha, tentou fugir na região de fronteira do Acre. Durante a fuga, houve troca de tiros entre a polícia e os suspeitos, que, segundo informações, estariam com cerca de 800 pacotes de cigarro contrabandeados em Rio Branco.

O carro com os pacotes de cigarro foi visto em atitude suspeita pelo Bairro Leonardo Barbosa, na cidade de Brasileia. Uma viatura do 5º Batalhão passou a dar suporte na perseguição rumo à Avenida Amazonas em alta velocidade. A ação foi filmada por alguns moradores.

De acordo com a polícia, assim que os fugitivos saírem da cidade pela BR- 317 rumo a Xapuri, os policiais passaram a revidar dos tiros. O veículo teria parado no quilômetro 3 da BR-317.

O motorista teria tentado fugir para dentro da mata, mas foi alcançado e detido. A arma utilizada pelo contrabandista que já tem passagem pela Justiça pelo mesmo crime, não foi encontrada e está sendo procurada no local. O carro e os pacotes de cigarro foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi realizado o flagrante delito por contrabando ilegal e atentado contra a saúde pública.

Com informações O Alto Acre