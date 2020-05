OAB do Acre destaca ações da Justiça do Trabalho durante pandemia do coronavírus

O presidente da secção acreana da Ordem dos Advogados do Brasil, Érick Venâncio, disse em entrevista ao Programa Justiça & Cidadania, do Tribunal Regional do Trabalho, as iniciativas e os recursos tecnológicos da Justiça do Trabalho da 14ª Região, a exemplo do Processo Judicial Eletrônico- PJE e sua aplicabilidade tem facilitado e muito a vida dos advogados, especialmente em tempos de quarentena da Covid-19.

Outra coisa importante é a transparência, pois o TRT disponibilizou no Portal os contatos e emails de todos os magistrados e servidores das unidades de Rondônia e Acre, com isso proporciona mais agilidade nos processos.