O temor do Gladson!

O governador Gladson Cameli (Progressista) falou por várias vezes que os seus decretos orientando a população de como se comportar na pandemia da Covid-19 tinha um grande objetivo: impedir que ocorra no Acre o que vem acontecendo em Manaus e Belém. Essa situação ainda não está descartada, infelizmente. Corremos o risco do estrangulamento no sistema de saúde com o aumento dos casos da doença causada pelo coronavírus que cresce diariamente.

O quadro em Manaus parece um filme de terror. Caixões empilhados, defuntos espalhados nos hospitais e covas abertas em série. Em Belém, a população tenta invadir os hospitais para que seus parentes sejam atendidos. Populares ficam gritando e torcendo do lado de fora dos hospitais quando alguém consegue furar o bloqueio. É isso que Gladson Cameli não quer que ocorra no Acre. O governo está fazendo a parte dele. O outro lado, que somos todos nós, devemos fazer a nossa. Afinal de contas nossos amigos estão adoecendo e morrendo. Ninguém sabe o que vem pela frente!

“Quem não deve não teme” (Ditado popular)

. Seu Chico Pinheiro, um grande amigo que fiz quando dirigi, como técnico agrícola, o Núcleo de Apoio Rural Integrado (NARI) do Panorama no início da década de 80, teve a vida ceifada pela Covid-19.

. Cearense de fibra!

. Fica o exemplo de vida e a saudade!

. Um tempo bom de muita luta e trabalho.

. A pandemia da Covid-19 deverá influenciar no resultado das eleições este ano?

. Não resta dúvidas!

. O governador Gladson Cameli, por exemplo, demonstrou grande capacidade de reação a dificuldades.

. Quem aparece bem na luta contra o coronavírus são a prefeita da capital Socorro Neri (PSB), o senador Márcio Bittar (MDB), a deputada federal Mara Rocha (PSDB), os prefeitos Ilderlei Cordeiro, Bira Vasconcelos, Mazinho Serafim onde a pandemia já chegou.

. De acordo com o secretário de Fianças de Brasiléia, Tadeu Hassem, o município já perdeu cerca de meio milhões de reais por conta da covid-19.

. A situação tende a se agravar, por isso a ajuda do governo federal aos estados e municípios brasileiros será bem-vinda.

. A falta de recursos, segundo ele, afeta diretamente serviços essenciais à população.

. O mais grave vem agora:

. Hassem afirma que historicamente os meses em que a arrecadação despenca está apenas começando.

. O rombo no casco da economia brasileira será bem maior do que se pode imaginar, uma situação de pós-guerra.

. Tendo arroz, feijão, carne e um tomate para todos (todos os dias) dá para escapar.

. Milhares de pessoas ficarão desempregadas; esse é o temor do presidente Jair Bolsonaro.

. Não deixa de ter razão, afinal de contas a economia derruba qualquer presidente em qualquer pais do mundo!

. Mas, como diz um sertanejo que gosta do Bolsonaro!

. O véi é duro, quem não quiser cair que se deite, Bolsonaro foi criado comendo cobra, teiú, no “Ezesto”!

. Tá se vendo!

. Bom dia!