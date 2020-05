Jonas Lima chama Bolsonaro de “louco” e que Moro saiu do governo “menor que um pinto”

O deputado Jonas Lima (PT) enalteceu durante a sessão virtual desta terça-feira, 5, a decisão do seu irmão, o prefeito Isaac Lima que endureceu as regras de mobilidade social em Mâncio Lima como forma de combater a Covid-19.

O que era para ser um discurso ameno do petista, passou para o plano nacional quando ele pediu que os brasileiros fiquem alertas ao movimento político no Brasil da atualidade. Os políticos, segundo ele, tem de mostrar o caminho da democracia que está ameaçada neste momento. “Somos governados por um louco. Eu sempre disse que o Moro ia sair do governo e sairia do tamanho de um pinto. Ele saiu menor que um pinto”, disse o parlamentar.

“Nós lutamos pela democracia, pela vida das pessoas. Que tenhamos dias melhores”, disse Lima.