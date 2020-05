Idoso que recusou atendimento pode ser a primeira vítima de Covid-19 em Xapuri

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) encaminhou na manhã desta terça-feira, 5, ao laboratório Charles Mérieux, amostra de material para exame de Covid-19 coletada de um homem de 60 anos, que havia morrido horas antes com sintomas relacionados à doença causada pelo novo coronavírus.

O subsecretário de Saúde do município, Daniel Lima, informou que ao saber da situação do idoso a equipe de saúde responsável pelo enfrentamento à pandemia na cidade enviou uma ambulância à residência dele, que se recusou a ir ao hospital. Ele apresentava desconforto respiratório, febre e tosse.

A coleta do material foi feita após a morte do idoso, que foi sepultado cerca de 40 minutos após a liberação do corpo pelo serviço funerário. A SEMUSA aguarda o resultado do exame para confirmar ou descartar a suspeita de Covid-19 como a causa da morte, que poderá ser a primeira causa pelo coronavírus em Xapuri.

Outras informações a qualquer momento.