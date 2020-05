Homens do caixão mandam recado: ‘Fiquem em casa ou venham dançar com a gente’

Um grupo de homens carregando um caixão e dançando no meio de um funeral tornou-se um dos maiores memes durante a quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Eles realmente existem e são de Gana, na África, e aproveitaram a visibilidade mundial para alertar sobre a doença. No Twitter, um dos dançarinos mandou o recado:

“Fique em casa. Ou venha dançar com a gente”, disse Benjamin Aidoo, um dos homens do “meme do caixão”.

No vídeo, eles também agradeceram aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A dança durante o funeral é uma tendência em Gana, com profissionais fazendo performances durante o evento. O vídeo viral foi retirado de uma reportagem realizada pela BBC em 2017.

http://extra.globo.com/videos/v/fiquem-em-casa-ou-venham-dancar-com-a-gente-convidam-dancarinos-do-meme-do-caixao/8532608

“Quando o cliente vem até nós, perguntamos: ‘Você quer algo solene ou um pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia?’”, contou Aidoo, chefe dos carregadores de caixão, em matéria para a “BBC”.

O nome da música que acompanha o meme do caixão é “Astronomia”, lançada em 2010 por Vicetone & Tony Igy.