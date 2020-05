Homem é ferido com um tiro ao tentar esfaquear irmão na frente de policiais

Francisco Santiago da Cunha, 37 anos, foi ferido com um tiro na noite desta segunda-feira (4) ao tentar ferir o seu irmão com uma faca, na frente da Polícia Militar. O fato aconteceu na rua Rosa de Saron, no bairro Comara, segundo distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada até uma residência para tentar resolver um conflito entre família. Francisco, que segundo a família sofre de depressão, tentou desferir um golpe de faca contra seu irmão no momento em que ele conversava com os policiais. Ao ver a ação de Francisco com a faca, foi pedido que ele soltasse a arma branca, mas ele não obedeceu a ordem e partiu para cima do seu irmão. Um dos policiais puxou a pistola e atingiu um tiro na mão de Francisco fazendo com que ele soltasse o objeto. O projétil transfixou a mão e atingiu o abdômen do agressor.

A Polícia Militar acionou um ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu Santiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos e será investigado pela Polícia Civil.