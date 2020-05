Governo quer triplicar número de curados com abertura do Into

O Governo do Acre projeta alcançar 500 pacientes curados do coronavírus neste mês de maio com o ingresso da nova estrutura do Into no atendimento ao Covid-19 no Instituto de Traumatologia (Into). Até esta terça-feira (5) são 189 pessoas curadas.

Imediatamente serão 11 novos leitos de UTI destinados, exclusivamente, para pacientes com a doença. Esses leitos reforçam a estrutura de intensivos do Pronto Socorro de Rio Branco.

Mas a conta do Governo é a seguinte para o Into: 46 leitos de pacientes semi-intensivo, 11 leitos na UTI e que serão expandidos para mais oito leitos, totalizando 19 leitos de UTI

O Governo do Estado diz que o Into contará com equipamentos de ponta, como os respiradores, monitores, leitos, estrutura para os profissionais.