Aprovados na Polícia Civil só serão convocados quando situação financeira do Acre permitir

A situação dos 277 agentes, delegados de polícia, escrivãs e auxiliares de necropsia aprovados em concurso público e que esperam a nomeação por parte do governo foi agenda do governador Gladson Cameli durante esta segunda-feira, 4.

O governador acreano se reuniu com representantes dos aprovados, sindicados e da secretaria de segurança pública e disse que apesar do desejo em nomear os concursados, isso só será possível quando a situação financeira do estado permitir.

“O meu desejo é que estes novos policiais civis já estivessem trabalhando nas ruas protegendo a nossa população, mas infelizmente isso não foi possível por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não admito a mínima possibilidade que os nossos servidores públicos sejam prejudicados por conta disso. O pagamento da folha salarial é prioridade máxima e podem ter a certeza que o governo não tem nenhuma intenção de prejudicar nossos servidores. Por isso, a nomeação de novos policiais civis dependerá da situação financeira do Estado”, pontuou Cameli.

Mesmo com o cenário de dificuldade econômica, Gladson autorizou a realização do estudo de impacto financeiro no orçamento do Estado para a nomeação de parte dos futuros integrantes da Polícia Civil no menor tempo possível e o chamamento do restante depois da pandemia de Covid-19.

“Ficou decidido que as secretarias de Planejamento Gestão e Fazenda farão o estudo de impacto financeiro para que seja estipulado um teto e assegurar o chamamento de parte dos 268 novos policiais civis imediatamente e fazermos um acordo para que os demais sejam incorporados após a pandemia do coronavírus”, explicou Gladson.

