Família pode levar produtos de higiene e alimentos não perecíveis aos presos

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC) estabeleceu um novo cronograma para o recebimento de materiais de limpeza e higiene a serem encaminhados aos detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco e Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard. Mas a novidade é que, além destes materiais, os familiares também podem entregar alimentos não perecíveis.

A primeira entrega feita durante a quarentena foi encerrada no último dia 24 de abril e, por isso a equipe técnica deu início ao novo recebimento. Os materiais são recebidos no antigo Polo Moveleiro, sob a responsabilidade dos profissionais do Núcleo de Apoio à Família (NAF), seguindo um cronograma que vai até o próximo dia 15 de maio.

O serviço acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e só são aceitas as entregas dos pavilhões correspondentes ao dia estipulado no cronograma. A medida leva em consideração as orientações da Organização Mundial de Saúde, que visa evitar aglomerações de pessoas.

De acordo com a chefe do Departamento de Reintegração Social, Liliane Moura, os materiais destinados aos detentos do pavilhão Q poderão ser entregues em qualquer dos dias estabelecidos no cronograma. “Isso porque este é o pavilhão destinado aos presos do isolamento social e para a triagem dos reeducandos ingressantes no Complexo Penitenciário”, disse.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, afirmou que o recebimento dos materiais de higiene e dos alimentos é uma preocupação do Instituto neste momento de pandemia. “Com o coronavírus, todas as rotinas tiveram que ser ajustadas e os cuidados reforçados, mas nós temos estabelecido novos fluxos e cronogramas para que os detentos possam receber seus materiais, bem como alimentos”, disse.

“Além disso, o cuidado com a saúde é primordial neste momento, por isso, juntamente com o material de higiene, os familiares também podem encaminhar de cinco a dez máscaras para os apenados, a depender do material de fabricação”, explicou o presidente.

O cronograma segue a seguinte ordem:

Lista de alimentos que podem ser recebidos

02 pacotes de leite em pó com até 400g acondicionado em embalagem transparente;

02 pacotes de achocolatado em pó de até 400ml acondicionado em embalagem transparente (Apenas a unidade URF-02 não recebe este item);

02 pacotes de bolacha salgada de até 400g acondicionado em embalagem transparente;

02 pacotes de biscoito doce, sem recheio de até 400g acondicionado em embalagem transparente;

02 pacotes torrada de até 250g acondicionado em embalagem transparente;

04 pacotes suco industrializado em pó que rende dois litros acondicionado em embalagem transparente.

Lista de materiais que podem recebidos

4 (quatro) sabonetes em barras, ou 2 (dois) sabonetes líquidos, em embalagem transparente de até 200 ml;

4 (quatro) barras de sabão industrializado;

4 (quatro) rolos de papel higiênico;

2 (dois) kg de sabão em pó;

2 (dois) frascos de detergente de até 500 ml, com líquido em garrafas PET transparentes;

2 (dois) tubos de creme dental de até 180g (a embalagem não deve estar violada ou rompida);

2 (duas) escovas dentais, com cabo plástico (não pode ser de acrílico e nem ter capa de proteção);

4 (quatro) pacotes de absorventes íntimos (apenas para as unidades femininas);

2 (dois) frascos de shampoo de até 500ml, em garrafas PET transparentes e líquido transparente;

2 (dois) frascos de condicionador de cabelo, de até 500ml, somente acondicionado em garrafa PET transparente;

2 (dois) frascos de desodorante em bastão (tipo roll on), com líquido e embalagem transparente ou desodorante em creme;

4 (quatro) barbeadores descartáveis em plástico (simples);

2 (duas) esponjas de dupla face, duas cores, para tomar banho ou para lavar louça;

1 (uma) escova para lavar roupa em material plástico;

1 (uma) água sanitária de 1l em garrafa PET transparente;

5 (cinco) máscaras de tecido ou até 10 (dez) descartáveis. Estas não podem ser pretas ou com estampas escuras e devem ser acondicionadas em sacos plásticos;