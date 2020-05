Estudantes da Ufac cobram construção do Hospital Universitário

A chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ao Acre colocou em evidência muitos problemas que o estado lida diariamente na área da saúde, como falta de leitos, falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e falta de profissionais capacitados nos hospitais públicos. Outra problemática que ficou evidente com o aumento da demanda nas unidades de saúde por conta do vírus foi a falta de um Hospital Universitário na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A questão foi levantada pelos próprios estudantes de diversas áreas de saúde da instituição, em Rio Branco. “Todos os cursos da área da saúde estão mobilizados pela construção do Hospital Universitário, por isso elaboramos um documento com todas as informações atualizadas porque esse é um momento oportuno”, disse um aluno do curso de Medicina, enfatizando o objetivo de forçar o poder público a dar continuidade a esse projeto que, segundo os acadêmicos, ficou no esquecimento.

Segundo os alunos, o valor orçado em 2017 para realizar essa proposta era de R$ 252 milhões. O projeto do hospital prevê a construção de 320 leitos, sendo 40 deles Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 60 consultórios médicos e 11 salas para centro cirúrgico. “O hospital universitário da Ufac seria capaz de ofertar hemodiálise a 108 pacientes, 245 mil consultas ambulatoriais por ano e 9 mil cirurgias anuais”, explicam os acadêmicos.

Os estudantes reclamam que desde que o projeto foi apresentado em 2014, apresentam-se promessas sobre o início da obra, inclusive pela atual reitoria da instituição. “Devido ao cenário político-econômico, a parceria com o Ministério da Educação para a construção do hospital não foi honrada pelo Governo Federal. Somente promessas foram feitas até o momento e não há consolidação desse hospital”, lamentam.

Para eles, “o Hospital Universitário da UFAC seria fundamental para estabilizar o cenário atual de saúde no estado do Acre, com a possibilidade de redistribuir e descentralizar os serviços, fazendo com que o atendimento da população acreana seja mais eficaz. É importante ressaltar os benefícios que o Hospital Universitário da Ufac traria frente à pandemia de Covid-19”.

A unidade de saúde, se construída, poderia gerar cerca de 1.800 empregos por meio de concurso público, além de proporcionar estágios; ensino prático para os alunos da área da saúde; pesquisa; extensão; atendimento ambulatorial e atendimento psicológico e outros.

“O momento para a sua construção é propício, visto que a verba está concedida e o período para a implantação é extenso, 4 anos. O corpo discente da área da saúde da Universidade Federal do Acre aguarda informações e ações da Reitoria referentes ao hospital escola”, finalizam.