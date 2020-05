Distanciamento Social: prefeitura realiza ação piloto para organizar filas em frente de bancos

Por orientação da prefeita Socorro Neri, a Prefeitura de Rio Branco realiza ao longo desta terça-feira, 5, uma ação, em caráter experimental, para organizar filas em frente à Caixa Econômica, localizada na Avenida Brasil. Atendendo a orientação da prefeita, equipes das Secretarias de Saúde (SEMSA), Infraestrutura (Seinfra), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) e do Gabinete Militar do Município, com auxílio do Corpo de Bombeiros do Acre, prestam apoio à equipe Caixa.

“Alcançamos um excelente resultado com a ação realizada esta manhã. Conseguimos auxiliar a equipe da Caixa a organizar as filas em frente à agência. Estamos estudando a melhor forma de repetir a ação nas demais agências da Caixa presentes em nossa capital”, ressalta a prefeita Socorro Neri.

Ação piloto

Para evitar o estacionamento de carros e motos, em frente a agência, a RBTRANS além de fiscalizar o fluxo do trânsito, disponibilizou grades metálicas na proximidade da porta giratória para delimitar o espaço das filas e possibilitar o distanciamento social entre as pessoas que buscam à agência para serviços bancários e recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Em caráter experimental, nas primeiras horas desta manhã houve alteração no fluxo de trânsito do ônibus, onde o fluxo do corredor da Avenida Brasil foi transferido para a Avenida Ceará. Mas o fluxo voltou à normalidade devido à disposição da fila, por parte da própria população, se dá na calçada em direção à esquina do Senadinho”, explicou Nélio Anastácio de Oliveira, superintendente da RBTRANS.

Os fiscais de urbanismo da SEINFRA estão presentes para evitar a entrada de ambulantes no local. Já a SEMSA disponibiliza carro de som para transmitir as orientações sobre o Auxílio Emergencial. A sinalização para marcação da distância recomendada entre as pessoas também está sendo avaliada.