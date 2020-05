Deputado quer tendas, senha e megafone para organizar filas em bancos da Capital

O deputado Neném Almeida (sem partido) voltou a criticar as filas gigantescas nos bancos de Rio Branco, principalmente nas agências da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, as filas “são quilométricas” e a situação “está ficando perigosa” por causa da Covid-19.

O Sindicato dos Bancários fez uma ação com oito voluntários que delimitaram os espaços das pessoas nas filas ao longo de 1 quilômetro. “Principalmente as prefeituras há exemplos onde as ruas foram interditadas, montaram tendas e deram uma senha para as pessoas, que eram chamadas através de megafone”, disse Neném.

As aglomerações nas filas tem como resultado negativo a possibilidade de transmissão do vírus, situação que recai sempre contra a pessoa mais pobre. “Precisamos de uma força-tarefa com tendas e senhas para que não se tumultue perto das agências”, disse.

“O cidadão vai lá porque precisa do dinheiro”, afirmou, referindo-se às filas provocadas pelo auxílio emergencial do governo.