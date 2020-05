Campeonatos de base do futebol acreano 2020 serão mantidos, informa Federação

A Federação Acreana de Futebol confirmou nessa terça-feira, 5, que apesar de o Campeonato Acreano de Futebol estar suspenso devido à pandemia da Covid-19, o calendário de atividades de todas as competições de base deste ano ainda serão realizadas. Quem afirmou foi o presidente da entidade, Antônio Aquino Lopes.

São campeonatos das categorias Sub-11, 13, 15, 17 e 20, que estão no cronograma da Federação. A previsão é que esses torneios envolvam a participação de mais de 500 atletas. Por conta do atraso no calendário, o presidente não descarta a utilização simultânea dos Estádios Arena Acreana , Florestão e do Campo B da Federação.

Os campeonatos Sub-17 e Sub-20 são considerados primordiais no calendário, já que os campeões de cada modalidade garantem vagas nas Copas do Brasil Sub-17 e Sub-20 e ainda para Taça São Paulo de Futebol Junior, considerada uma vitrine para a revelação de craques do futebol brasileiro.

Fonte: Agência de Notícias do Acre