Bombeiros passam mal em ocorrência de incêndio em Cruzeiro do Sul

O que parecia ser um incêndio controlado no Mercantil João Alves, localizado na Avenida 15 de novembro, em Cruzeiro do Sul, no fim da tarde desta terça-feira, 5, teve uma reviravolta com o fogo vindo do subsolo, de onde seria o depósito.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência passaram mal com o que parece ser um gás. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram direcionadas ao local.

Há Informações de que que há risco de desabamento do prédio. Mais cedo houve a notícia de um barulho de explosão.

Mais informações em instantes.