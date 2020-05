Alunos de Medicina da Ufac produzem máscaras para famílias carentes

Agora os alunos do Curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) também estão produzindo máscaras e kits de higiene, que serão distribuídos às famílias carentes de Rio Branco. A iniciativa se deu após a instituição abrir edital de incentivo para projetos que visam o combate ao Covid-19.

Em entrevista ao ac24horas, o aluno de medicina Diego Oliveira de Jesus, conta como surgiu a iniciativa do Projeto ComVida-2020: ações de promoção e prevenção à saúde durante a pandemia da Covid-19.

“Sou acadêmico de Medicina e moro com mais dois colegas do mesmo curso e resolvemos escrever esse projeto, cujo objetivo é confeccionar máscaras caseiras para a população em vulnerabilidade social. Além de kits de lavagem das mãos que estão sendo distribuídos em pontos de aglomeração de Rio Branco”, destacou.

Diego conta que atualmente o projeto tem a participação de voluntários de diferentes cursos. “Hoje contamos com 30 voluntários, isso incluí mãe de alunos, entre outros”, afirmou.

Apesar das dificuldades, os voluntários conseguiram aprender rápido a manusear a máquina de costura.

“Não sabíamos costurar. Então a nossa coordenadora Rozilaine Redi Lago conseguiu uma máquina de costura e passamos por uma capacitação a distância. Aí montamos um Ateliê na UFAC, e estamos trabalhando através de uma escala”, relatou.

Por fim, Diego contou que serão entregue neste final de semana a primeira entrega de 100 máscaras, que será distribuído pela enfermeira Glívia Torres, que trabalha na Unidade de Saúde do Tancredo Neves.

Os beneficiários serão a população dos bairros Caladinho, Tancredo Neves, Montanhês, Jorge Lavocat e Baixada da Sobral

Saiba como ajudar:

Os interessados em ajudar podem realizar doações através do Banco do Brasil, pela agência 3022-8, conta corrente 105977-7, em nome da coordenadora do projeto, Rozilaine Redi Lago. Ou ainda, doar pela vakinha online https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-comvida-no-combate-a-covid-19.